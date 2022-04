Gemeinderat Obergriesbach vergibt Fliesenarbeiten in der Kindertagesstätte

Der Gemeinderat vergibt weitere Arbeiten in der Obergriesbacher Kita. Außerdem geht es um die Renovierung der Stockbahn und darum, ob es heuer eine Bürgerversammlung gibt.

Einstimmig beschlossen die Räte am Dienstagabend, der Firma KER Fliesen aus Mühlhausen den Zuschlag für die Fliesenarbeiten in der Kita Obergriesbach zu geben. Die Firma gab nicht nur das wirtschaftlichste Angebot ab – mit einem Angebotspreis von knapp 15.000 Euro – sondern lag auch unter der Kostenschätzung, wie Obergriesbachs Bürgermeister Jürgen Hörmann erklärte.

Spenden an die Gemeinde Spenden in Höhe von insgesamt 700 Euro nahm die Gemeinde für die örtliche Kindertagesstätte entgegen. Der Gemeinderat befand die Spenden für unproblematisch im Sinne einer Vorteilserwartung. 500 Euro spendete der VR Gewinnsparverein, 200 Euro kamen von Norbert und Elisabeth Wuddel.

Renovierung der Stockbahn Ebenfalls einstimmig fiel die Entscheidung, dass der Schützenverein Hubertus Obergriesbach einen Materialkostenzuschuss für die Renovierung der Stockbahn bekommen soll. Der Kostenvoranschlag für die Materialkosten beläuft sich auf über 4000 Euro. Sie werden benötigt, um den Untergrund vorzubereiten und die Bahn mit Betonpflastersteinen zu errichten. Hörmann schlug vor, dass die Gemeinde die Materialkosten trägt und der Verein die Arbeiten in Eigenregie übernimmt. Dieser Vorschlage wurde einstimmig angenommen. Die Kosten für die nachweislich verbrauchten Materialien werden bis zu einem maximalen Betrag von 5000 Euro erstattet.

Bürgerversammlung in diesem Jahr Auf Rückfrage von Lorenz Mahl stellte Bürgermeister Hörmann eine Bürgerversammlung in diesem Jahr in Aussicht. Einen Termin gibt es jedoch noch nicht.