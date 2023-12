Heilpädagogische Tagesstätte ist in Obergriesbach längst akzeptiert

Vor 30 Jahren wird die Einrichtung der Katholischen Jugendfürsorge in Obergriesbach gegründet. Das ist ein Grund zum Feiern und zum Erinnern. Zum Beispiel an anfängliche Vorbehalte.

Kindgerecht, im kleinen Kreis und passend zur Jahreszeit: Mit einem festlichen Lichterzauber beging die Heilpädagogische Tagesstätte (HPT) Sankt Ulrich in Obergriesbach, mit Kindern, Eltern und ausgewählten Gästen ihr 30. Jubiläum. Dabei gab es auch einen Blick zurück.

Im Ulrichsjahr 1993 war die Einrichtung unter der Leitung von Michael Hahn, die zur Katholischen Jugendfürsorge (KJF) der Diözese Augsburg gehört, mit zunächst einer Gruppe gegründet worden. Mit den Jahren wichen laut einer Mitteilung anfängliche Vorbehalte im Ort zugunsten einer breiten Akzeptanz und Unterstützung. Diese kommt nicht zuletzt vom Freundeskreis der KJF Kinder- und Jugendhilfe Wittelsbacher Land e. V. Jährlich werden in Obergriesbach etwa 20 Kinder begleitet.

Die Tagesstätte St. Ulrich ist über die Jahre gewachsen

Die Einrichtung ist über die Jahre gewachsen und umfasst nun in Obergriesbach eine Vorschul- und Schulkindergruppe sowie jeweils eine Gruppe in Ried und in Kissing. Viele Kinder und ihre Familien konnte die HPT seit ihrem Bestehen individuell unterstützen und auf ihrem Weg begleiten – mit Erfolg, wie es in der Mitteilung heißt. Angelika Brunner, Koordinatorin der Heilpädagogischen Tagesstätten der KJF Augsburg im Wittelsbacher Land freut sich: „Häufig erhalten wir Besuch von ehemaligen Familien. Dabei zu erleben, welchen Wert unsere Arbeit auch langfristig für diese Kinder und ihre Familien hatte, ist immer wieder schön.“

Freuen sich über 30 Jahre Heilpädagogische Tagesstätte Sankt Ulrich in Obergriesbach: Bert Stegmann, Angelika Brunner und Bürgermeister Jürgen Hörmann, Bürgermeister von Obergriesbach. Foto: Nadja Galanti, Kjf Augsburg

Nach Worten der Begrüßung von Angelika Brunner und von Bert Stegmann, Leiter des Frère-Roger-Kinderzentrums, das zur KJF Augsburg gehört, gratulierte Obergriesbachs Bürgermeister Jürgen Hörmann der Einrichtung. „Wir sind dankbar, dass die HPT in unserer Gemeinde ein fester Bestandteil geworden ist und wünschen der Einrichtung auch für die Zukunft alles erdenklich Gute", sagte Hörmann. Er sprach allen, die dort arbeiten, „große Anerkennung für Ihre geleisteten Dienste“ aus. Zum Jubiläum überreichte er dem Team eine Stehlaterne, gefüllt mit einer Spende von 333 Euro. Eine weitere Geburtstagsspende von 300 Euro erhielt die HPT von der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen. Den Spendenscheck übergab Filialleiter Daniel Sedlmeier.

Anschließend trugen die Kinder mit ihren Laternen Lichter in den Garten. Die stimmungsvolle Atmosphäre genossen die Gäste bei kleinen Bastelprojekten zum Thema „Licht“. In geselligem Austausch klang das Fest am Lagerfeuer aus.

In der HPT Sankt Ulrich in Obergriesbach werden Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter betreut, die aufgrund ihrer Lebenssituation oder einer Diagnose einer individuellen Begleitung bedürfen. Ab dem Alter von drei Jahren werden sie in Kleingruppen von bis zu zehn Kindern teilstationär in ihrer Entwicklung unterstützt. Das multidisziplinäre Team besteht aus Fachleuten der Heil- und Sozialpädagogik, der Heilerziehungspflege sowie aus Erziehern und Therapeutinnen.