Obergriesbacher müssen etwas mehr fürs Abwasser bezahlen

Plus Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Obergriesbach müssen sich auf höhere Kosten fürs Wasser gefasst machen. Sie steigen zum Jahreswechsel.

Von Johann Eibl

Landauf, landab kommen die Gemeinderäte in diesen Wochen zu ähnlichen Entscheidungen: Die Preise für den Bezug von Wasser müssen ebenso angehoben werden wie auch die für die Nutzung der Entwässerungsanlagen. Dasselbe gilt für die Gemeinde Obergriesbach: Auch hier steigen die Kosten in diesen Bereichen zum Jahreswechsel.

In der Sitzung am Dienstag wurde allerdings noch nicht exakt entschieden, wie die neuen Tarife beim Wasser aussehen werden. Was alles zu berücksichtigen war, ehe die neuen Sätze zur Abstimmung gestellt wurden, legte Diplom-Kaufmann Markus Kellner von der SWS Schüllermann + Partner AG in Dreieich bei Frankfurt am Main dar. Eine seiner Kernaussagen lautete: Es sollten zum einen die Bürgerinnen und Bürger vor einer unangemessenen Belastung geschützt werden. Zum anderen sollte die Gemeinde nicht in die eigene Kasse greifen müssen.

