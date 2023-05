Obergriesbach

vor 17 Min.

Renovierung der Au-Kapelle bei Obergriesbach hat begonnen

Plus Dass am Kirchengebäude an der Bahnlinie Obergriesbach nun gearbeitet wird, hatte einen langen Vorlauf. An dieser Stelle standen bereits mehrere andere Vorgänger-Kapellen.

Von Katharina Wachinger

Die Au-Kapelle an der Kreisstraße bei Obergriesbach wird renoviert. Das Dach ist bereits abgedeckt. Schon von Weitem ist die blaue Abdeckung am Dach der Kapelle sichtbar. Mit den Renovierungsarbeiten wurde vor Kurzem begonnen - allerdings nach langem Vorlauf.

Bereits am 17. Januar 2016 hatten erste Vorgespräche mit Vertretern der Diözese Augsburg und der Kirchenverwaltung St. Stephan Obergriesbach stattgefunden. Dargelegt waren ein neues Dach, Ausbesserung schadhafter Stellen des Außenputzes sowie ein neuer Anstrich der Außenfassade. In den 90er-Jahren war die Au-Kapelle das letzte Mal umfassend saniert worden.

