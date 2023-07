Obergriesbach

vor 33 Min.

"Wenn der Tag erwacht" in der lauen Obergriesbacher Sommernacht

Plus Die Musikvereine Obergriesbach und Altomünster begeistern beim Brunnenhof-Konzert ihr Publikum. Sängerin Sonja Gruber sorgt für den Höhepunkt des Abends.

Von Harald Jung

"Super! Ihr werdet immer noch besser", schwärmte ein weiblicher Konzert-Stammgast nach dem langen Schlussapplaus. Damit sprach die Dame vermutlich allen Gästen im voll besetzten Brunnenhof vor dem Gemeinschaftshaus in Obergriesbach aus dem Herzen. Die Musikvereine Altomünster und Obergriesbach hatten mit diesem musikalischen Abend beim Publikum erneut einen Volltreffer gelandet.

Vorsitzender Johann Kern und Dirigent Joseph Rast freuten sich über den sehr zahlreichen Besuch trotz tropischer Temperaturen. Mit "Stars and Stripes" legten die rund 40 Musiker einen fulminanten Auftakt hin. Swingiger wurde es dann mit "Beyond the Sea", der bekannten Melodie aus dem Kinderfilm "Findet Nemo". Auch im nächsten Stück blieb das Ensemble "beim Film" und intonierte sehr gefühlvoll die Titelmelodie "Games of Thrones" aus der gleichnamigen US-amerikanischen Fantasy-Serie.

