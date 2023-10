Obergriesbach

06:30 Uhr

Wie es mit der Brauerei in Obergriesbach weitergehen soll

Plus Auf dem Brauereigelände in der Ortsmitte ist eine Wohnbebauung geplant. Es ist eines von vielen Themen der Bürgerversammlung. Dabei geht's auch ums Geld.

Jede Kommune darf sich auf einen Anteil an der Einkommenssteuer freuen, die ihre Bürgerinnen und Bürger zuvor ans Finanzamt zu überweisen haben. In Obergriesbach sprudelt diese Quelle besonders üppig. Bürgermeister Jürgen Hörmann erklärte bei der Bürgerversammlung am Mittwoch im Gemeinschaftshaus, woran das liegt.

Über 1,5 Millionen Euro fließen aus der Einkommenssteuer in die Gemeindekasse. Das kommentierte der Gemeindechef so: "Viele Leute verdienen recht gut." Insgesamt steht Obergriesbach in finanzieller Hinsicht passabel da. Die Verschuldung pro Kopf liegt nur geringfügig über den Rücklagen. Jedes Jahr werden Kredite abgebaut. Sehr positiv hat sich die Gewerbesteuer entwickelt. Sie kletterte im vergangenen Jahr auf knapp 950.000 Euro, ein Plus von annähernd 300.000 Euro gegenüber 2021.

