Obergriesbach

06:30 Uhr

Wird in Obergriesbach bald "Bürgerstrom" produziert?

Für Photovoltaik gäbe es geeignete Dächer in Obergriesbach. Der Gemeinderat denkt über Möglichkeiten nach, "Bürgerstrom" zu erzeugen.

Plus Die Bürger-Energie-Genossenschaft zeigt im Gemeinderat Möglichkeiten auf, wie in der Gemeinde erneuerbare Energie erzeugt werden kann. Was die Bevölkerung davon hätte.

Von Stefanie Brand

Energiewende in der Hand von Bürgerinnen und Bürgern – wie kann das funktionieren? Nach einem Vortrag von Alfred Seitz, einem der Vorstände der Bürger-Energie-Genossenschaft (BEG), wurde die Antwort auf diese Frage für das Obergriesbacher Gemeinderatsgremium etwas klarer – und die Nachfragen konkreter.

