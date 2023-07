Zwei Musikkapellen spielen in Obergriesbach gemeinsam auf

Am nächsten Samstag ist Brunnenhof-Konzert am Obergriesbacher Gemeinschaftshaus. Dabei kommt es zu einer interessanten Neuauflage.

Diese Gemeinschaftsproduktion gibt es seit vielen Jahren und die Tradition wird fortgesetzt: Am Samstag, 15. Juli, spielen die Musikvereine Obergriesbach und Altomünster wieder zusammen auf. Beim so genannten Brunnenhof-Konzert am Obergriesbacher Gemeinschaftshaus werden die Gäste mit vielen bekannten und beliebten Titeln unterhalten. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Intensiv geprobt wurde in den beiden Kapellen während der vergangenen Wochen unter anderem an dem Medley " Game of Thrones", bekannt aus einer US-amerikanischen Fantasy-Serie. Das mittelalterliche "Spiel der Throne" wird überlagert von dem Lied, das übersetzt "Feuer und Eis" bedeutet und von den Musikern viel Gefühl bei Akzentuierung und Dynamik verlangt.

Stimmgewaltige Unterstützung in Obergriesbach

Nicht weniger anspruchsvoll sind am Ende des ersten Teils die Melodien aus dem Musical "West Side Story". Der Musikverein Obergriesbach hat dieses Stück bereits beim Kaffeekonzert im Mai unter viel Applaus umgesetzt. Herausragend dabei war der Auftritt von Sängerin Sonja Gruber aus Klingsmoos. Dei 44-Jährige, die am Mozarteum in Salzburg ihre Gesangsausbildung absolviert und mit Diplom abgeschlossen hat, wurde damals mit einem stürmischen Beifall gefeiert. An diesen Erfolg will man - wiederum mit der stimmgewaltigen Unterstützung von Sonja Gruber - am Samstag in der hoffentlich lauschigen Sommernacht anknüpfen.

40-köpfiges Gemeinschaftsensemble auf der Bühne

Nach der Pause geht es mit schwungvoller Unterhaltsmusik weiter. Dann wird das fast 40-köpfige Gemeinschaftsensemble unter Leitung von Sepp Rast Walzer und Märsche aus Bayern und Böhmen intonieren. Die beiden Musikvereine freuen sich auf ihre hoffentlich zahlreichen Gäste. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die Turnhalle verlegt.