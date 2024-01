Amerikanische Eiche soll an verstorbenen Altbürgermeister erinnern

Der Petersdorfer Gemeinderat stimmt dafür, einem Baum zum Gedenken an Johann Settele zu pflanzen. Auch eine Tafel soll angebracht werden.

Die Dorfgemeinschaft Willprechtszell-Axtbrunn darf dem verstorbenen Petersdorfer Altbürgermeister, Johann Settele, ein Zeichen in Form einer amerikanischen Eiche setzen. Das wurde in der Gemeinderatssitzung am Montagabend in Petersdorf einstimmig beschlossen.

Was genau seitens der Dorfgemeinschaft geplant ist, verrät Georg Jakob auf Nachfrage: "Es geht darum, unserem Hans ein sichtbares Zeichen zu setzen, damit er nicht in Vergessenheit gerät." Deswegen sei Jakob – Mitglied des Gemeinderats unter Bürgermeister Settele – auf Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder mit der Bitte zugekommen, einen Baum auf Gemeindegrund pflanzen zu dürfen.

Verdienste des Petersdorfer Altbürgermeisters

Settele habe viel für die Gemeinde getan, erinnert sich Georg Jakob und ergänzt: Auch Lindenbäume wurden zu Setteles Zeiten gepflanzt, die heute für Lebensqualität im Ort sorgen. Im Frühjahr soll nun eine amerikanische Eiche zu Setteles Gedenken gepflanzt werden. Dieser Baum hebe sich nicht nur von den Linden ab, sondern symbolisiere auch die starke Persönlichkeit Setteles, erklärt Jakob.

Im Gremium wurde die Baumpflanzung aus Dank und Anerkennung mehrheitlich positiv bewertet, berichtet Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder auf Rückfrage, wobei es auch eine kritische Anmerkung im Gremium gab, die darauf abzielte, dass weitere Gedenken anstehen, für die nicht jedes Mal ein Baum gepflanzt werden könnte. Final fiel die Entscheidung jedoch einstimmig. Im Frühjahr soll der Baum gepflanzt werden. Anschließend soll noch eine Gedenktafel platziert werden, verrät Georg Jakob.