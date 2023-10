Petersdorf

Bürgermeister nimmt Mitarbeiter nach Kritik am Bauhof in Schutz

Nach der Blüte werden Blühflächen manchmal als ungepflegt wahr genommen. Das war in Petersdorf Anlass für Kritik aus der Bürgerschaft.

Plus In den Bürgerversammlungen gibt es Kritik am Bauhof. Dabei geht es auch um Blühflächen. Der Gemeinderat arbeitet die Anregungen ab.

Von Stefanie Brand

Zahlreiche Themen hatten die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Petersdorf in zwei Bürgerversammlungen zur Sprache gebracht. Der Gemeinderat befasste sich nun mit der Kritik, den Denkanstößen und Vorschlägen. Ein Kritikpunkt, der unzuverlässige öffentliche Nahverkehr, bezeichnete Bürgermeister Dietrich Binder als „leidiges Thema". Er berichtete davon, dass Gespräche mit dem AVV hätten bereits stattgefunden. Schulbusse waren außerdem Thema, weil sie oberhalb der Schule am Straßenrand parken und deswegen das Straßenbankett stark beschädigen.

Binder würde das Bankett deshalb am liebsten pflastern lassen. Willi Niedermeier sprach sich dagegen aus. Schließlich sei der Grünstreifen eine Trennung von Gehweg und Straße. Sonja Bachmeir ergänzte, dass die Fläche bei einer Ortsbegehung als besonders schön bezeichnet wurde. Werner Brune befürchtete, dass ein gepflasterter Streifen nicht lange ansehnlich wäre. Die Alternative sei, mit den Busfahrern eine Stelle zum Warten zu vereinbaren, erklärte Binder. Er schlug die Fläche beim Schützenheim vor.

