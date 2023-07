Einbruch in ein leer stehendes Einfamilienhaus

Bislang unbekannte Personen dringen gewaltsam in ein Haus in Petersdorf ein. Wie hoch der Schaden ist, ist laut Polizei noch nicht bekannt.

Vermutlich in der Nacht auf Sonntag haben bislang unbekannte Personen gewaltsam in ein derzeit leer stehendes Einfamilienhaus in Petersdorf eingebrochen. Das berichtet die Polizei.

Das Haus liegt in der Straße Am Steig. Nachdem die Täter mehrere Räumlichkeiten durchsucht haben, verließen sie das Anwesen wieder, so die Polizei. Wie hoch der genaue Diebstahlschaden muss erst noch geklärt werden.

Die Polizei sucht Zeugen zu Einbruch in Petersdorf

Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 08251/8989-0 mit der Polizeiinspektion Aichach in Verbindung zu setzen. (bac)