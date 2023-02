Hier könnten auf Petersdorfer Flur Windräder entstehen

Plus Die Gemeinde Petersdorf weist Konzentrationsflächen für Windkraftanlagen aus. Das Gremium sieht 6,5 Prozent der Gemeindefläche für diese Energieform vor.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat Petersdorf bei seiner jüngsten Sitzung, den geänderten Flächennutzungsplan zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und der Träger öffentlicher Belange auf den Weg zu bringen. Die zehnte Änderung in diesem Plan beinhaltet auch Konzentrationsflächen für Windkraftanlagen.