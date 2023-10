Mögliche Flächen für Windkraft in Petersdorf schrumpfen

Plus Die Gemeinde will Flächen für Windkraftanlagen ausweisen. Doch ein mögliches Areal ist Quellbrutbereich des Milan. Es kommen immer weniger Flächen infrage.

Die Möglichkeiten im Gemeindegebiet Windkraftanlagen zu errichten, schrumpfen, denn nun liegen neue Karten der Höheren Naturschutzbehörde vor, was für die Gemeinde auch bedeutet: Die möglichen Konzentrationsflächen sind weitestgehend überholt. Denn der Schutz gefährdeter Tierarten, etwa des Milans, widersprechen in weiten Teilen der Planung.

Die potenzielle Konzentrationsfläche im Norden ist – so wie weite Teile des Gemeindegebiets auch – Quellbrutbereich für den Milan. Mit Blick auf die neuesten Karten der Höheren Naturschutzbehörde kommen nur noch 6,8 Hektar der Gemeindefläche – und damit 0,34 Prozent – als Konzentrationsfläche für Windenergie infrage. In der ersten Planung hatte die Gemeinde noch 126 Hektar und 6,5 Prozent der Gemeindefläche ins Auge gefasst.