Petersdorf

vor 48 Min.

Windkraft und Artenschutz: Zum Milan fehlen in Petersdorf noch Informationen

Plus Wegen Konzentrationsflächen für Windkraft ändert die Gemeinde Petersdorf ihren Flächennutzungsplan. Dabei gibt es aber noch Hürden, zum Beispiel den Artenschutz.

Von Stefanie Brand

Der Petersdorfer Gemeinderat schickte am Montagabend die zehnte Änderung des Flächennutzungsplans für die Ausweisung von Konzentrationsflächen für Windkraft in die nächste Auslegungsrunde. Damit folgte das Gemeinderatsgremium den Empfehlungen von Beate Pußl vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Aindling und von Julian Erne vom Planungsbüro Opla, die dem Gremium die Ergebnisse der ersten Auslegung vorstellten.

Ob die Änderung jemals rechtskräftig werden kann, ist aktuell unklar, denn in puncto Artenschutz fehlen wichtige Informationen. Aktuell gibt es in der Gemeinde Petersdorf keine Suchräume, also keine Flächen, die für die Windkraftkonzentration ausgewiesen werden könnten. Der Artenschutz gefährdeter Tiere, beispielsweise des Milans, widerspricht aktuell noch der Ausweisung von Konzentrationsflächen für Windräder, die eigentlich im Norden und Osten des Gemeindegebiets angedacht gewesen wären. Ob das so bleiben wird, ist unklar, denn in puncto Windkraft „überholen sich die Ereignisse“, erklärte Beate Pußl.

