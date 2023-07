Petersdorf

Pfadfinder spielen "Mord im Orientexpress" in Petersdorf

Zweimal zeigte die Katholische Pfadfinderschaft Europas (KPE) am Wochenende in Petersdorf den Klassiker "Mord im Orientexpress" von Agatha Christie. Damit feierte sie zugleich ihr 35-jähriges Bestehen.

Gelacht werden konnte dabei reichlich. Doch im Vordergrund des Geschehens stand eine Zugfahrt, die von Istanbul nach Calais führen soll. Dabei kommt es zu einem schlimmen Vorfall, als Samuel Ratchett, ein amerikanischer Geschäftsmann, tot in seinem Abteil aufgefunden wird. Nicht weniger als acht Stiche haben das Leben des Mannes, den Johannes Lindenmeier verkörperte, jäh beendet. Am Ende der umfangreichen Aufklärungsarbeit von Detektiv Hercules Poirot, gespielt von Jacob Plöckl, stellt sich heraus, dass gleich acht Reisende an dieser grausigen Tat beteiligt waren.

