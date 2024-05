Unfallflucht: Bei Petersdorf geraten zwei Lastwagen aneinander

Kurz vor dem Petersdorfer Ortsteil Appertshausen berühren sich zwei Lastwagen. Dabei entsteht ein Schaden von mehreren hundert Euro. Einer der Fahrer flüchtet.

Zwei Lastwagen kommen sich in der Nähe von Petersdorf gefährlich nahe. Wie die Polizei berichtet, beschädigte eines der beiden Fahrzeuge am Montag gegen 11.50 Uhr das andere und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Zur Unfallzeit befuhr eine 36-jährige Lastwagen-Fahrerin die Kreisstraße AIC 8 von Petersdorf kommend in Richtung Aindling.

Aichacher Polizei sucht nach Zeugen für den Zusammenstoß

Kurz vor Appertshausen geriet ein entgegenkommender Lastwagen laut Polizei auf den Fahrstreifen der Frau, weshalb die linken Außenspiegel der Fahrzeuge gegeneinander schlugen. Hierdurch entstand nach Polizeiangaben am Lastwagen der Geschädigten ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne anzuhalten, von der Unfallstelle. Es soll sich um einen grauen Lastwagen der Marke Iveco gehandelt haben.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-11. (AZ)

