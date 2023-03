Wie können die Petersdorfer Bäche von Schlamm und Algen befreit werden?

Plus Die Firma Natur-Sinn aus Augsburg stellt dem Petersdorfer Gemeinderat ihre Methode vor, Gewässer zu reinigen. Die Räte sind skeptisch und stellen viele Fragen.

Im Petersdorfer Gemeinderat war jetzt Frank Servos, Geschäftsführer der Natur-Sinn International KG aus Augsburg, zu Gast. Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder hatte ihn eingeladen, um vorzustellen, wie Teil des Almooser Grabens, der Axt und des Löschweihers in Gebersdorf langfristig und nachhaltig von Kraut, Algen und Schlamm befreit werden könnten.

Feines Quarzmehl, das in Wasser eingerührt und wöchentlich ausgebracht wird, ist das Produkt, worauf die Firma Natur-Sinn setzt. Das feine Gesteinsmehl baut die Mikrobiologie auf. Das bedeutet vielerlei: Der Sauerstoffgehalt im Wasser steigt. Die Mikrobiologie kann die überschüssigen Nährstoffe verstoffwechseln. Da der Nährstoffgehalt reguliert wird, entzieht das den Pflanzen die Nahrungsgrundlage. Der Bewuchs wird reduziert. Die Sedimente vom Gestein lösen sich. Das Wasser wird klarer. Servos fasst zusammen: "Wir arbeiten mit der Natur."

Petersdorfer Bäche: Projekt würde viele Jahre dauern

Das Grundproblem – die sogenannte Eutrophierung der Gewässer – soll so nachhaltig und natürlich reguliert werden. Klassische Maßnahmen würden den negativen Effekt nur verschlimmern, so Servos. Wird das Kraut gekappt, habe das einen eher gegenteiligen Effekt: Die Pflanzen werden geöffnet und düngten das Wasser selbstständig, anstatt zu verschwinden. Wird der Schlamm ausgebaggert, verschwindet auch das Mikrobiom, das nötig ist, um die Ausbreitung von Blaualgen zu reduzieren. Servos sprach auch bei der Natur-Sinn-Methode von einer möglichen "Erstverschlimmerung" im Wasser, wenn die Nährstoffpolster durch die Ablagerung des Gesteinsmehls sich öffnen. Anschließend werden durch die Prozedur, die Jahre dauern wird, sukzessive die Altlasten entfernt.

Doch die Mitglieder des Gemeinderats zeigten sich skeptisch. Andreas Lamminger fragte nach, was mit dem Phosphatgehalt im Wasser passiere, und erhielt keine Detailauskunft dazu. Robert Langenegger fragte nach der Veränderung des pH-Werts, was laut Servos nicht der Fall wäre. Sonja Bachmeir hätte lieber nach den Ursachen gesucht, anstatt ein Teilstück des Baches mit Gesteinsmehl zu behandeln. Stephan End erkundigte sich nach Referenzen, da die Firma Natur-Sinn hauptsächlich bei stehenden Gewässern mit ihrem Prozedere Erfolg zu haben scheint. Auch die Meinung des Wasserwirtschaftsamtes interessierte den Zweiten Bürgermeister. Servos erklärte, dass das Amt die Natur-Sinn-Methode mit dem Verweis abtue, dass sie "nicht wissenschaftlich belegt" sei. Die Maßnahme sei nach Angaben des Gastes nicht genehmigungspflichtig.

Augsburger Firma berät auch Landwirte in Sachen Gülle

Zum Ende der Gesprächsrunde warf Binder noch ein weiteres Aufgabengebiet der Firma Natur-Sinn in den Raum, die auch Landwirte bezüglich der Behandlung von Gülle berät. Die Behandlung erfolge ähnlich wie bei Gewässern und bewirke eine rasche Überführung der Gülle in eine Rotte, was auch bedeute: Es wird weniger Ammoniak ausgebracht. Die Düngewirkung ändert sich. Langenegger erkundigte sich nach belastbaren Studien für Servos' Aussagen und erklärte dem Natur-Sinn-Geschäftsführer auch, dass es mehr Landwirte umsetzen würden, wenn der Staat es explizit empfehlen würde.

Als das Thema sich in Richtung Ressourcenmanagement hochzuschaukeln drohte, meldete sich Benjamin Brandner zu Wort und verwies aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit auf die Ressource Zeit, die knapp würde. Im nicht öffentlichen Teil der Sitzung wollten die Räte unter sich über das Produkt und das dazugehörige Kostenangebot sprechen.