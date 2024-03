Pöttmes

vor 33 Min.

An der Pöttmeser Grundschule gibt es künftig eine Nachmittagsbetreuung

Plus An der Pöttmeser Grundschule wird eine Nachmittagsbetreuung eingerichtet. Sie soll berufstätige Eltern ebenso entlasten wie den Hort, in dem die Nachfrage groß ist.

Von Nicole Simüller

An der Pöttmeser Grundschule soll ab Herbst eine Nachmittagsbetreuung bis 14 Uhr eingerichtet werden. Das beschloss der Marktgemeinderat einstimmig in seiner zurückliegenden Sitzung.

Sie soll vorerst an vier Schultagen pro Woche stattfinden und nahtlos an den Unterricht anschließen. Monika Lang, Sachbearbeiterin im Rathaus, berichtete, dass bei einer Umfrage im November 38 Eltern Interesse an einer Mittagsbetreuung angemeldet hätten. Lang zufolge wies Schulleiterin Ursula Werner darauf hin, dass es vor allem Eltern von Erstklasskindern um eine kurze Betreuung gehe.

