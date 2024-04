Anlaufstelle für Hilfsbedürftige: Der Bazar hat die Kündigung erhalten

Die Einrichtung des Asylkreises muss die Räume an der Marktstraße in Pöttmes verlassen. Er braucht dafür die Unterstützung des Marktes. Ein neuer Standort ist gefunden.

Der Bazar an der Marktstraße in Pöttmes ist eine Anlaufstelle für alle, die Unterstützung brauchen. Hier hat der Asylkreis eine feste Anlaufstelle für Asylsuchende oder auch junge Familien eingerichtet. Doch jetzt muss er umziehen. Die Kündigung zum Monatsende liegt vor.

Seit 2015 ist der Asylkreis aktiv ins Gemeindeleben eingebunden. Der Bazar ist nicht nur Treffpunkt zu gemeinsamen Gesprächen, dort können sich sozial schwächer Gestellte auch mit Gegenständen des täglichen Bedarfs wie Küchengeräten und Kleidung eindecken. Die freiwilligen Helfer und Helferinnen kümmern sich darüber hinaus um Behördengänge, Arztbesuche, das Erlernen der Sprache und vieles mehr. Durch die Wiederverwertung gebrauchter Artikel leistet der Bazar zudem einen ökologischen Beitrag.

Der Asylkreis muss die neuen Räume für den Bazar noch renovieren

Zwei Vertreterinnen des Asylkreises Pöttmes warben nun im Gemeinderat für die Unterstützung ihrer Tätigkeit. Bisher hat die Gemeinde die Mietkosten für die Räume in der Marktstraße übernommen. Der Asylkreis hat bereits eine neue Heimat für den Bazar gefunden. Die Einrichtung zieht in die ehemaligen Geschäftsräume der verstorbenen Helene Lang um. Die Verantwortlichen des Asylkreises hoffen, auch weiterhin von der Gemeinde in Form von Mietzahlungen unterstützt zu werden.

Thomas Golling (Bürgerblock) bedankte sich für das große Engagement der Helfer und Helferinnen: „Das ist gelebte Integration. Vielen Dank“. Er sagte unter großer Zustimmung seine volle Unterstützung zu.

Die Vertreterinnen des Asylkreises zeigten sich erfreut über die allgemeine Rückendeckung. Sie erklärten, zunächst seien einige Renovierungsarbeiten in den neuen Räumen nötig. Der Bazar habe am 16. April das letzte Mal seine Türen in der Marktstraße geöffnet. Eine Wiedereröffnung am Kirchplatz sei für Anfang Juni geplant.

