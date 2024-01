Pöttmes/Baar

16:45 Uhr

Im Pöttmeser Rathaus reichen das Personal und der Platz nicht mehr

Im Pöttmeser Rathaus wird der Platz für die Beschäftigten knapp. Im Marktgemeinderat wird deshalb über den Ausbau eines Teils des Dachgeschosses beraten. Schon in den Jahren 2018/2019 hatte es entsprechende Pläne gegeben.

Plus Die Verwaltung in Pöttmes braucht mehr Büros und Personal. Daher werden Pläne zum Ausbau des Dachgeschosses wieder aufgegriffen. Doch er würde Pöttmes und Baar viel Geld kosten.

Von Nicole Simüller Artikel anhören Shape

Das Personal im Pöttmeser Rathaus hat zu wenig Platz. Seit Jahren wird dort improvisiert, um alle Beschäftigten unterzubringen. Nun reichen die Büroräume endgültig nicht mehr aus. Denn der Verwaltung zufolge müssen zusätzliche Mitarbeiterinnen beziehungsweise Mitarbeiter eingestellt werden, um alle Aufgaben zu bewältigen. Daher werden Pläne zum Ausbau des Dachgeschosses wieder aus der Schublade geholt, die bereits vor einigen Jahren diskutiert worden waren. Das Problem daran: die hohen Kosten.

Geschäftsstellenleiterin Sandy Lichtblau machte im Pöttmeser Marktgemeinderat deutlich: "Wir sind in der Personaldichte an Grenzen gestoßen, was die Räumlichkeiten des Rathauses betrifft." Schon jetzt gebe es keinen Arbeitsplatz für Praktikanten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen