Pöttmes

vor 47 Min.

Beim Pöttmeser Ostermarkt herrscht großer Andrang

Plus Viele Besucherinnen und Besucher kommen zum Pöttmeser Ostermarkt und zum verkaufsoffenen Sonntag. An den Ständen wird überwiegend Regionales angeboten.

Von Inge von Wenczowski

Fröhlich bunte Osterhäschen, Keramikeier oder auch eine Lederhose – all das und noch vieles mehr gab es beim handwerklichen Ostermarkt mit verkaufsoffenem Nachmittag am Sonntag in Pöttmes zu erstehen. Das Motto lautete auch in diesem Jahr: nur Selbstgemachtes von Handwerkern und Handwerkerinnen überwiegend aus der Region.

Nachdem das nasskalte Wetter den Besuchern und Besucherinnen im vergangenen Jahr die Einkaufslaune verdorben hatte, zeigte sich diesmal ein völlig anderes Bild: Viele Pöttmeser und Pöttmeserinnen, aber auch Auswärtige nutzten die Gelegenheit, um über den Marktplatz zu schlendern und das eine oder andere Ostergeschenk oder eine fröhlich-bunte Deko für Haus und Garten zu erstehen.

