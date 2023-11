Pöttmes

06:00 Uhr

Bekommt Pöttmes einen Kümmerer für seniorengerechtes Leben im Alter?

Um die Belange von Seniorinnen und Senioren im Markt Pöttmes könnte sich künftig ein sogenannter Quartiersmanager kümmern. Was seine Aufgaben wären, wurde im Marktgemeinderat vorgestellt. Eine endgültige Entscheidung steht aber noch aus.

Von Nicole Simüller

Die meisten Menschen möchten daheim alt werden. Das klappt allerdings nur, wenn die Voraussetzungen dafür vorhanden sind: sei es beim Wohnen, Einkaufen, öffentlichen Nahverkehr oder bei der Pflege. Der Markt Pöttmes will diese Themen stärker in den Blick nehmen. Im Gemeinderat ging es nun darum, wie das funktionieren könnte.

Eine Möglichkeit wäre, eine Bestandsaufnahme zu machen, was es bereits an Infrastruktur und Angeboten gibt. Der etwas sperrige Begriff dafür lautet "seniorengerechtes Quartierskonzept". Mit Quartier ist nicht ein bestimmtes Wohnviertel gemeint, sondern das Wohnumfeld, in dem Menschen ihr tägliches Leben gestalten, sich versorgen und Kontakte pflegen.

