Bestattungswald: Landratsamt warnt vor Konflikten mit Waldbesuchern

Plus Für den geplanten Bestattungswald bei Pöttmes stellt der Marktentwicklungsausschuss die Weichen. Das Landratsamt warnt vor möglichen Konflikten mit Erholungssuchenden.

Der geplante Bestattungswald bei Pöttmes rückt näher. Der Marktentwicklungsausschuss hat nun der dafür nötigen Änderung des Flächennutzungsplans zugestimmt. Das Landschaftsarchitekturbüro Brugger hatte sie ausgearbeitet. Zuvor hatte der Ausschuss die Stellungnahmen mehrerer Behörden besprochen. Größere Einwände gab es von ihrer Seite nicht. Das Landratsamt Aichach-Friedberg jedoch hatte Bedenken, wie den Sitzungsunterlagen zu entnehmen war.

Es wandte ein, dass bei Begräbnisfeiern im Bestattungswald möglicherweise Konflikte mit Erholungssuchenden entstehen könnten. Sie ließen sich möglicherweise nur durch "steuernde Maßnahmen" verhindern.