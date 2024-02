Die ersten digitalen Wasserzähler für Pöttmes sind bestellt

Im Bereich der Wasserversorgung Pöttmes werden stufenweise digitale Wasserzähler eingeführt. Die erste Hälfte von 1500 Stück ist nun bestellt.

Der Markt Pöttmes stellt ab heuer im Bereich der Wasserversorgung Pöttmes stufenweise von mechanisch betriebenen Hauswasserzählern auf digitale Wasserzähler um. Das hatte er im Dezember 2022 beschlossen. Nun vergab er den Auftrag für die erste Hälfte von insgesamt 1500 digitalen Wasserzählern. Er ging in Höhe von 75.000 Euro an die Firma Kamstrup A/S aus Mannheim, wie Bürgermeister Mirko Ketz auf Anfrage mitteilte. Die neuen Wasserzähler können nicht nur per Funk ausgelesen werden, sondern auch Leckagen in den Wasserrohren erkennen.

Digitale Wasserzähler werden per Funk ausgelesen

Bevor der Gemeinderat die Anschaffung der digitalen Wasserzähler beschloss, war erklärt worden, dass bei herkömmlichen Wasserzählern alle sechs Jahre die Messpatrone ausgetauscht werden müsse, da dann ihre Eichgültigkeitsdauer ablaufe. Diese könne bei den neuen Zählern auf bis zu 15 Jahre verlängert werden. Obwohl die neuen Zähler teurer seien als die herkömmlichen, seien sie bereits nach wenigen Jahren deutlich wirtschaftlicher. Das komme den Wasserkunden über den Wasserpreis zugute.

Die Auslesung der Zählerstände klappt mit den digitalen Zählern künftig per Funk vom Auto aus. Kunden müssen die Daten nicht mehr ablesen und per Karte oder digital an die Gemeinde senden.

Lesen Sie dazu auch