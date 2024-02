Pöttmes

Gemeinde will neue Parkplätze rund ums Pöttmeser Ärztehaus schaffen

Plus Rund um das Ärztehaus im Pöttmeser Ortskern ist die Parksituation seit langem angespannt. Nun will die Marktgemeinde versuchen, Abhilfe zu schaffen.

Von Nicole Simüller

Die Parkplätze am Pöttmeser Ärztehaus sind oft belegt. Im Ärztehaus herrscht reges Kommen und Gehen. Zudem sind zahlreiche Geschäfte nicht weit entfernt. Auch deren Kundinnen und Kunden sind regelmäßig auf Parkplatzsuche. Die Gemeinde will nun zusätzliche Stellplätze schaffen.

Bauamtsleiter Peter Fesenmeir sagt: "Im Ortskern gibt es generell zu wenig Parkplätze." Wie Fesenmeir auf Anfrage mitteilte, beschloss der Bauausschuss, zum einen an der Bürgermeister-Rohrmüller-Straße vor dem Ärztehaus weitere Parkplätze schaffen. Zum anderen will die Gemeinde versuchen, ein Privatgrundstück in unmittelbarer Nähe zu pachten und dort weitere Stellplätze einzurichten.

