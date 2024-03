Gibt es in Pöttmes bald einen öffentlichen Trinkbrunnen?

Plus In Pöttmes könnte ein Trinkbrunnen entstehen. Das Rathaus hat eine Idee für einen Standort. Außerdem ging es im Bauausschuss um weitere Straßenlaternen für Handzell.

Zwei Brunnen gibt es bereits auf dem Pöttmeser Marktplatz: den Brunnen vor dem Rathaus und den Zwiebelbrunnen bei der Johanneskapelle. Bald könnte ein dritter hinzukommen, wenn auch mit einem anderen Ziel: Im Pöttmeser Rathaus und im Bauausschuss wird über einen Trinkbrunnen nachgedacht.

Der Bauausschuss zeigte sich aufgeschlossen für einen solchen Trinkbrunnen auf dem Marktplatz, wie Bürgermeister Mirko Ketz auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Ein Sonderprogramm verspricht Fördergelder von bis zu 15.000 Euro. Ketz sagte: "Ein solcher Trinkbrunnen richtet den Fokus auf Wasser als Lebensmittel und als hohes Gut." Es gebe das Bestreben, den Menschen dieses Gut kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Rathausverwaltung habe den Marktplatz vorgeschlagen. Sie wird bis zur nächsten Sitzung des Bauausschusses konkrete Vorschläge erarbeiten.