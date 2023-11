Heimatmuseum: Sanierung sollte heuer starten, doch daraus wird nichts

Plus Das Kaschnbaurhaus in Pöttmes soll teilsaniert und als Heimatmuseum genutzt werden. Der Förderverein hoffte heuer auf einen Beginn der Arbeiten. Doch dazu kommt es nicht.

Der Förderverein für das Pöttmeser Heimatmuseum steht seit Jahren in den Startlöchern. Regelmäßig organisiert er kleine Ausstellungen oder Märkte. Pläne, das Kaschnbaurhaus neben der Kirche zu sanieren und als Museum zu nutzen, kamen aus finanziellen Gründen mehrfach zum Erliegen. Vor einem halben Jahr beschloss der Marktgemeinderat, den Schweinestall, den Zwischenbau und den Stall in abgespeckter Form zu sanieren. Horst Brandner vom Förderverein präsentierte damals die Pläne und sagte: "Wir hätten schon vor, dass man, wenn alles klappt, heuer noch beginnt". Doch noch tut sich nichts.

Bei der abgespeckten Sanierung, die der Gemeinderat im März beschloss, blieben das Wohnhaus und das an den Stall angrenzende Wagenhaus außen vor. Das Ingenieurbüro Lippert aus Echsheim war in einer Kostenberechnung für die abgespeckte Sanierung auf eine Summe von 279.000 Euro gekommen. Förderverein und Gemeinde hofften auf Leader-Fördergelder von bis zu 50 Prozent. Mit einer Gegenstimme sprach sich der Gemeinderat für die Sanierung aus, falls es Fördergelder dafür gibt.