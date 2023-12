Kinderhaus Wurzelkinder in Handzell ändert seinen Namen

Das Kinderhaus Wurzelkinder im Pöttmeser Ortsteil Handzell möchte seinen bisherigen Namen ablegen. Wie es künftig heißen wird, steht bereits fest.

Im Kinderhaus Wurzelkinder im Pöttmeser Ortsteil Handzell ändert sich bald der Name. Die Einrichtung möchte ihre bisherige Bezeichnung ablegen. Wie das Kinderhaus künftig heißen möchte, berichtete Leiterin Andrea Lichtenstern im Pöttmeser Marktgemeinderat.

Seit 2019 sei die Einrichtung ein zertifiziertes Kneipp-Kinderhaus. Das solle sich künftig im Namen widerspiegeln. Der Name Kneipp sei patentiert und dürfe nicht "einfach so" benutzt werden, erläuterte Lichtenstern. Mindestens 50 Prozent der Erzieherinnen im Handzeller Kinderhaus müssten regelmäßig Kneipp-Fortbildungen besuchen, um die Bezeichnung verwenden zu dürfen. Doch alle seien sehr motiviert und interessiert. Alle Erzieherinnen, die in jüngster Zeit hinzugekommen seien, hätten diese Ausbildung absolviert. Daher gebe es derzeit sogar mehr Erzieherinnen mit der erforderlichen Ausbildung als nötig.

Aus Handzeller Wurzelkindern werden kleine Eulen

Was Lichtenstern zufolge ebenfalls zu der Überlegung führte, den Namen zu wechseln: Aus Sicht der Beschäftigten sei das Symbol des Kinderhauses "sehr veraltet". Den Namen Wurzelkinder trage es seit fast 20 Jahren. Zudem hätten alle anderen Kitas im Pöttmeser Gemeindegebiet Vogelnamen. "Dann haben wir gesagt: Wir wollen auch einen Vogel haben", sagte die Handzeller Kinderhausleiterin schmunzelnd. Das Personal der Einrichtung habe sich deshalb für den Namen Kneipp-Kinderhaus Kleine Eule entschieden. Die Marktgemeinderäte stimmten einhellig zu.

Lichtenstern berichtete von einem Aufschwung in der Einrichtung. Dort hatte es im vergangenen Jahr personelle Veränderungen gegeben. Bürgermeister Mirko Ketz sagte am Tag nach der Sitzung im Gespräch mit unserer Redaktion: "Wir stehen mit dem Betreuungsschlüssel jetzt gut da."

