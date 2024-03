Pöttmes

vor 33 Min.

Künftig soll an der Hauptstraße in Handzell geblitzt werden

An der Hauptstraße im Pöttmeser Ortsteil Handzell gibt es keinen Gehweg. Das soll sich erst im Zuge der Dorferneuerung ändern. Bis dahin soll die Parksituation an der Straße unverändert bleiben, um den Verkehr etwas zu verlangsamen.

Plus Bei der Bürgerversammlung in Handzell drehen sich die Wortmeldungen unter anderem um den Verkehr, den Mandlachsee und eine Terminüberschneidung mit dem Straßenfest.

Von Nicole Simüller

36 Besucherinnen und Besucher kamen neben Mitgliedern des Gemeinderats zur turnusmäßigen Bürgerversammlung im Pöttmeser Ortsteil Handzell im Gasthof Jägerwirt. Die Verkehrsgeschwindigkeiten im Ort, der Zustand einiger Straßen, aber auch der Mandlachsee waren Gegenstand ihrer Wortmeldungen. Zuvor hatte Bürgermeister Mirko Ketz seinen anderthalbstündigen Bericht vorgetragen.

Wie Ketz auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, ging er außerdem darauf ein, welche Anliegen der Bürgerinnen und Bürger aus dem Vorjahr die Gemeinde in Angriff genommen hatte. So sei die Verschmutzung auf einigen Wegen durch Pferdemist verringert worden. Mit Messtafeln wurde die Geschwindigkeit des Straßenverkehrs überprüft. An der Talstraße hätten sich dabei keine Auffälligkeiten ergeben. Anders an der Hauptstraße. Hier soll künftig ab und zu geblitzt werden. Ketz zufolge wird es allerdings noch ein wenig dauern, bis die Messstelle eingerichtet ist. Denn für die Tempo-30-Beschilderung gebe es noch keine verkehrsrechtliche Anordnung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen