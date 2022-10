Markt Pöttmes wird an Gigabit-Breitbandnetz angeschlossen

Die Marktgemeinde Pöttmes erhält einen Anschluss an das Gigabit-Breitbandnetz. Das hat auch Folgen für den geplanten Internetanschluss für die Feuerwehrhäuser.

Das Gebiet der Marktgemeinde Pöttmes wird an das Gigabit-Breitbandnetz angeschlossen. Der entsprechende Beschluss des Gemeinderates liegt bereits vor. Inzwischen wurde eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Marktgemeinde und der ausführenden Firma Unsere Grüne Glasfaser GmbH&Co. KG unterzeichnet.

Um die Bürger und Bürgerinnen über das geplante Projekt zu unterrichten, gibt es am Donnerstag, 13. Oktober, ab 19 Uhr eine Informationsveranstaltung im Kultursaal des Pöttmeser Rathauses.

Internet für Feuerwehrhäuser Auf die Frage, wann die Feuerwehrhäuser der Gemeinde einen Anschluss ans Internet erhalten, erwiderte Bürgermeister Mirko Ketz, dass der Ausbau des Glasfasernetzes abgewartet werde. Erst dann solle der Anschluss erfolgen. Eine Zwischenlösung sei finanziell unsinnig.

Pöttmes wartet auf den Glasfaserausbau

Pöttmeser Marktbote Im Gemeinderat kam die Frage auf, ob es bei der Auslieferung des Pöttmeser Marktboten eine Verbesserungsmöglichkeit gebe. Er komme in jüngster Zeit häufig sehr verspätet an. Ketz erwiderte, das Problem sei bekannt. Das Gemeindeblatt werde in Zukunft für alle Bürger und Bürgerinnen gemeinsam mit der Zeitung ausgetragen.

Gemeinde-App Kleinere Startschwierigkeiten mit der neuen App der Marktgemeinde sollen nach Aussage von Geschäftsstellenleiterin Sandy Lichtblau in Kürze behoben werden.

Beförderung der Kindergartenkinder Bereits vor Längerem fällte der Gemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung einen Beschluss, um die Beförderung der Kindergartenkinder zu sichern, wie Ketz mitteilte: Der Auftrag wurde der Firma Busreisen Johann Spangler erteilt. Die Kosten betragen etwa 11.500 Euro.