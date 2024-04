Pöttmes

vor 50 Min.

Marktgemeinde Pöttmes hebt die Hundesteuer an – mit einer Ausnahme

Plus Wer einen Hund hält, zahlt in Pöttmes künftig mehr Geld. Der erste Hund kostet künftig 40 Euro. In einem Ausnahmefall wird der Tarif aber nicht angehoben.

Von Inge von Wenczowski

Der Markt Pöttmes hebt die Hundesteuer an. Der erste Hund soll zukünftig mit 40 (bislang 25) Euro, der zweite mit 70 (bislang 40) Euro besteuert werden. Für Hunde, die als Meute von mehr als zehn Tieren in einem Verein gehalten werden, gilt eine Ausnahmeregelung. Dies betrifft in Pöttmes den Schleppjagdverein in Gundelsdorf.

Die neue Regelung sieht vor, dass der Tarif für Hunde in der Meute nicht erhöht wird. Es sind für sie auch in Zukunft wie bisher 200 Euro fällig. Zweiter Bürgermeister Manfred Graser hielt das für nicht gerecht. Schließlich würden die Gebühren für alle erhöht, das müsse auch für Meuten gelten. Manfred Riedelsberger (CWG) hielt dagegen, dass er bis vor Kurzem diese Meinung geteilt habe. Nach längeren Gesprächen mit den Verantwortlichen des Jagdschleppvereins habe er jedoch seine Meinung geändert. Der Verein sei als gemeinnützig einzustufen und eine geringere Gebühr sei ein Zeichen der Wertschätzung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen