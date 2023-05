Moospark in Pöttmes will seinen Biergarten vergrößern

Pöttmes

Plus Die Disco Moospark in Pöttmes will ihre Freiflächen erweitern. Der Bauausschuss hat keine Einwände. Ebenso wenig gegen Änderungen bei einem Wohnbauprojekt im Ortskern.

Der Moospark in Pöttmes will seinen Biergarten erweitern. Geplant ist eine Vergrößerung von derzeit 140 Quadratmetern Freifläche auf rund 460 Quadratmeter.

Der Bauausschuss des Marktgemeinderats stimmte in seiner jüngsten Sitzung dem Bauantrag zu. Wie Bürgermeister Mirko Ketz auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, sah der Ausschuss kein Problem in dem Vorhaben. Die nächste Wohnbebauung sei weit entfernt. Allerdings muss der Bauherr noch ein Immissionsschutzgutachten vorlegen.

Allerdings muss der Bauherr noch ein Immissionsschutzgutachten vorlegen.

