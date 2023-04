Mülltonne brennt in einer Garage in Pöttmes

Am Mittwochmittag kommt es zu einem Feuerwehreinsatz in Pöttmes. Die Brandursache ist noch unklar.

Eine brennende Mülltonne hat am Mittwochmittag einen Feuerwehreinsatz in Pöttmes ausgelöst. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, stand die Tonne in einer Garage. Durch den Brand entstand ein Schaden von 1000 bis 2000 Euro am Garagentor und an Abflussrohren. Die Brandursache ist unklar. (inaw)