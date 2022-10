Pöttmeser Feuerwehr wird für die Waldbrandgefahr ausgerüstet

Plus Das aktuelle Löschfahrzeug in Pöttmes ist über 30 Jahre alt und muss ersetzt werden. Der Gemeinderat entscheidet sich für ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser.

Seit fast 33 Jahren ist das LF16, ein Iveco Magirus-Löschfahrzeug, bereits bei der Freiwilligen Feuerwehr Pöttmes im Einsatz. Daher ist zu befürchten, dass in den nächsten Jahren größere Reparaturkosten anfallen werden. Auch neue Reifen wären fällig. Diese kosten allein zwischen 4000 und 5000 Euro.