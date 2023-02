Sanierung der Pöttmeser Schule beginnt wohl frühestens 2028

Plus Mit der Sanierung der Pöttmeser Schule erwartet Schulfamilie und Gemeinde ein Mammutprojekt. Erste Vorbereitungen und Treffen laufen. Das ist der aktuelle Stand.

Wie sollen Kinder und Jugendliche an der Pöttmeser Schule zukünftig lernen? Was brauchen sie und die Lehrkräfte der Grund- und Mittelschule beziehungsweise Wirtschaftsschule dafür? Und wie viel kostet das alles? Die geplante Sanierung des Schulgebäudes stellt Gemeinde und Schulfamilie vor eine große Aufgabe und viele Fragen. Einen Teil davon soll ein Arbeitskreis beantworten, der inzwischen die Tätigkeit aufgenommen hat. Im Arbeitskreis ging es auch darum, wann die Sanierung beginnen könnte. Schnell war klar: Es könnte dauern.