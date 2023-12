Pöttmes

12:30 Uhr

Unteres Tor in Pöttmes: Sanierung der Fassade soll 2023 fertig werden

Plus Das Untere Tor in Pöttmes bleibt weiter zeitweise für die Sanierung der Außenfassade gesperrt. Diese soll noch heuer beendet werden, ist aber unerwartet aufwändig.

Die Generalsanierung der Außenfassade des Unteren Tors in Pöttmes geht in die Schlussphase. Bürgermeister Mirko Ketz sagte auf Anfrage unserer Redaktion: "Wir hoffen, das noch dieses Jahr abzuschließen." Noch laufen die Arbeiten. Sie gestalteten sich allerdings um einiges aufwendiger als erwartet.

Im nicht öffentlichen Teil seiner jüngsten Sitzung genehmigte der Marktgemeinderat mehrheitlich 32.000 Euro an Mehrkosten. Bei den Arbeiten am Gebäude waren Schäden entdeckt worden, die Ketz zufolge ein "sofortiges Eingreifen nötig" machten. Er nannte als Beispiele Risse am Gebäude, losen Putz und durchfaulte Fensterläden. Es handle sich nicht um Schönheitsreparaturen, sondern um Sanierungsarbeiten, so Ketz. Würden sie nicht erledigt, könnten an dem denkmalgeschützten Gebäude größere Schäden in kurzer Zeit entstehen.

