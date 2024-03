VR-Bank-Filiale in Pöttmes zieht vorübergehend um

Die Pöttmeser Filiale der VR-Bank Neuburg-Rain bleibt diese Woche komplett geschlossen. Sie zieht vorübergehend an einen anderen Standort in Pöttmes.

Die Filiale der VR-Bank Neuburg-Rain in Pöttmes wird komplett umgebaut. Wie berichtet, werden die Filialräume in Zukunft ebenerdig auf einer Etage untergebracht. Das Obergeschoss wird in Wohnungen umgewandelt. Während der Umbauphase nutzt die VR-Bank die Räume der ehemaligen Marktapotheke an der Schrobenhausener Straße in Pöttmes. Der Umzug hat bereits begonnen.

Ab Montag öffnet die VR-Bank in Pöttmes ihre Pforten am neuen Standort

Diese Woche ist die Filiale gänzlich geschlossen, damit die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Möglichkeit haben, alle Arbeitsmaterialien und Gerätschaften in den Ausweichbau zu bringen und sich dort einzurichten. Ab Montag, 25. März, öffnet die VR-Bank ihre Pforten an der Schrobenhausener Straße wieder für den Publikumsverkehr.