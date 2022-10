Pöttmes

18:30 Uhr

Wohnanlage mit 18 Wohnungen in Pöttmes: Zu viele Fragen noch offen

Plus Für ein Bauvorhaben mit vier Gebäuden und 18 Wohnungen nahe der Neuburger Straße in Pöttmes ist ein Bebauungsplan nötig. Anwohner wehren sich schon jetzt.

Von Inge von Wenczowski Artikel anhören Shape

Eine geplante Wohnanlage mit 18 Wohnungen und einer Tiefgarage in der Nähe der Neuburger Straße in Pöttmes sorgt schon im Vorfeld für Unmut unter den Anliegern und künftigen Nachbarn. Es gab gut besetzte Zuhörerreihen, als sie am Donnerstagabend Thema im Marktgemeinderat war.

