Zum Oldtimertreffen kommen betagte Schätze auf Rädern

Plus Das Oldtimertreffen mit Teilemarkt ist ein Besuchermagnet. Schon um 11 Uhr ist der Pöttmeser Marktplatz voller Fahrzeuge – vom Traktor bis zum Rolls-Royce.

Die einen mögen ihre Zweiräder, die anderen schwören eher auf vier Räder. Allen gemeinsam ist die Liebe zu ihren betagten Gefährten, die sie hegen und pflegen und gerne auch mal der Öffentlichkeit präsentieren. Deshalb nahmen viele Oldtimer-Besitzer die Gelegenheit wahr, am Sonntag beim 24. Oldtimer-Treffen mit Teilemarkt in Pöttmes dabei zu sein. Zugelassen waren Autos und Motorräder bis maximal Baujahr 1983 und Traktoren, beziehungsweise Nutzfahrzeuge, die mindestens vor 1973 gebaut wurden.

Das Oldtimertreffen war bei strahlendem Sonnenschein ein Besuchermagnet. Unzählige Gäste, darunter viele Familien mit Kindern, schlenderten gemütlich durch die Reihen der Fahrzeuge und bewunderten die liebevoll instand gehaltenen Gefährte. „Schau mal, mit so etwas ist der Opa damals auch gefahren!“, war ein Satz, der des Öfteren zu hören war.