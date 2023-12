Rehling

Badegäste möchten keine Graskarpfen im Oberacher See

Plus Rat behandelt Anfragen aus der Rehlinger Bürgerversammlung. Nahwärme in Oberach ist derzeit kein Thema. Warum im Baugebiet "Am Brunnen" Kanalschächte überlaufen.

Von Josef Abt

In der jüngsten Sitzung befasste sich Gemeinderat auch mit den Wortmeldungen und Anträgen aus der Bürgerversammlung im November. Unter anderem ging es um eine Anfrage einer Bürgerin, ob im Ortsteil Oberach auch der Bau einer Fernwärmeleitung angedacht ist, was Bürgermeister Christoph Aidelsburger aber schon an dem Abend als "derzeit unbeantwortbar" abhakte.

Ob dies realisiert werden könne, hänge unter anderem von Investoren und Betreibern von Biogasanlagen ab. Ein Anschluss an die im Hauptort Rehling in Betrieb befindliche Nahwärmeversorgung dürfte wegen der Entfernung ausscheiden. Der Wunsch nach einem Bürgermobil kam von einem Bürger zur Sprache. Dazu bestätigte der Rathauschef, dass dafür bereits fünf Helfer, beziehungsweise Fahrer bereitstehen würden. Die Gemeinde sei bereits in Kontakt mit einem Car-Sharinganbieter, doch dies sei an den Kosten gescheitert. Im Januar soll es Gespräche mit weiteren Anbietern geben. Ein Anwohner im Eschenweg bemängelte den schlechten Straßenzustand. Die Gemeinde will zuvor eine Kamera-Kanalbefahrung machen. Verbessert werden soll der schlechte Zustand des Radweges zwischen Soccerpark und Anwalting. Hier soll nach Aussage des Bürgermeisters bei den Haushaltsberatungen 2024 Geld bereitgestellt werden. Die Freunde der Natur, die jährlich das Taglilienfeld pflegen, haben eine positive Zusage für die gemeindliche Unterstützung bei der Verbringung der Mahd erhalten.

