Beim Rehlinger Advent ist der Ansturm auf die Essensstände groß

Plus Beim Rehlinger Advent ist fast kein Durchkommen mehr. An den Ständen gibt es viel Selbstgemachtes. Der Bürgermeister eröffnet den Markt ohne musikalische Unterstützung.

Auf dem Rathausplatz fand am ersten Adventssonntag der Rehlinger Advent statt. Nach zwei Jahren Corona-Pause war die beliebte Veranstaltung damit wieder zurück. Bei optimalem Wetter gab es am späten Nachmittag fast kein Durchkommen mehr. Etwas leichter wurde es erst, als die vielen Fußballfans abwanderten, um beim zweiten Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft mitzufiebern.