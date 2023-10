Die Verkehrssituation in der Gemeinde Rehling ist im Fokus der Polizei

Der Rehlinger Gemeinderat befasst sich mit der Park- und Verkehrssituation im neuen Baugebiet "Am Brunnen". Auch Gehwegparker sind ein Thema im Gremium.

Über die künftige Verkehrssituation an der Hambergstraße und im neuen Baugebiet "Am Brunnen" hat der Rehlinger Gemeinderat am Donnerstagabend diskutiert. Auch eine Anmerkung der Aichacher Polizei, wonach im Gemeindegebiet viele Autofahrer auf Gehwegen parken, war Thema der Gemeinderatssitzung.

Was die Verkehrssituation an der Hambergstraße und im neuen Baugebiet angeht, schloss sich das Gremium letztlich den Vorschlägen der Aichacher Polizei an. Die Hambergstraße bleibt durchgehend eine Vorfahrtsstraße. Alle seitlichen Ausfahrten aus den Wohnstraßen sind untergeordnet. Innerhalb des neuen Baugebietes "Am Brunnen" gibt es künftig keine Geschwindigkeitsregelungen. Auch nach Ansicht der Polizei können angesichts der engen Straßen keine hohen Geschwindigkeiten gefahren werden. Es gilt rechts vor links.

Auf neuer Verbindungsstraße in Rehling gilt künftig Tempo 30

Anders sieht es aus bei der neuen Verbindungsstraße östlich des Baugebietes von der Hambergstraße zur Langen Wand. Auf dieser neuen asphaltierten, aber schmalen Straße gilt künftig eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern auf dem gesamten Abschnitt von der Hambergstraße bis zur Bebauung an der Langen Wand. Bei den vier Ausfahrtstraßen aus dem Baugebiet auf diese östliche Verbindungsstraße gilt ebenfalls die „Rechts-vor-links-Regelung“.

Werner Lindermeir hatte eine Frage zur Beleuchtung dieser Verbindungsstraße: Seiner Meinung nach müsste nicht nur entlang des neuen Baugebiets, sondern auch die weitere Verlängerung bis zur Langen Wand ausgeleuchtet sein. So könnte man allen Fußgängerinnen und Fußgängern mehr Sicherheit geben - zumal es auf der gesamten Straße keinen Gehweg gebe. Der Bürgermeister argumentierte, dass dieser Bereich vom ehemaligen Gemeinderatsgremium so konzipiert worden sei und jetzt nach kurzer Zeit keine Veränderung in der Beleuchtung vorgenommen werde. In diesem Zusammenhang wurde bemängelt, dass auf dieser schmalen Straße konstant ein Kleintransporter parke und die Situation dadurch verschlechtert werde. Die Verwaltung will dem nachgehen. Mit 10.3 Stimmen votierte das Gremium für die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer.

Polizei bemängelt parkende Autos auf Gehwegen im Gemeindegebiet

Auch ein weiteres Verkehrsthema kam zur Sprache: Bei der Verkehrsschau fiel Vertretern der Aichacher Polizei auf, dass im Rehlinger Gemeindegebiet vergleichsweise viele Autofahrer auf Gehwegen parken. Aidelsburger rief auf Empfehlung der Ordnungshüter in der Gemeinderatssitzung die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, ihre Fahrzeuge möglichst nicht auf Gehwegen abzustellen.

Die Verkehrsschau findet alle zwei Jahre in Rehling und den elf Ortsteilen statt. An einigen Stellen im Gemeindegebiet müssen nun Verkehrsschilder erneuert oder ausgetauscht werden. Das verursache für die Kommune einiges an Kosten, so Aidelsburger. Wichtig sei aber für die Gemeinde, dass die Polizei aktuell keine Gefahrenstellen mit Handlungsbedarf sieht. Den erforderlichen Maßnahmen gemäß der Verkehrsschau stimmte das Gremium zu.