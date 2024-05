Rehlinger "Ballhelden" haben Spaß beim Kicken und tun Gutes

Mit dem Ballhelden-Tag sammelt die Grundschule Geld für Organisationen, die Kinder unterstützen. Im Jahr der Europameisterschaft sind alle mit Feuereifer bei der Sache.

Spaß haben und Gutes tun: Dieses Ziel verfolgt die Grundschule Rehling, die jedes Schuljahr eine gemeinnützige Organisation unterstützt, die Kindern hilft. Im Jahr, in dem die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland stattfindet, entschieden sich Lehrkräfte und Schulleitung für das Projekt "Ballhelden" des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes (BLLV).

Beim Ballhelden-Tag durften die Rehlinger Kinder an verschiedenen Stationen ihr Können beweisen. Hier ging es um Dribbelkünste. Foto: Sabine Weiß

Hierbei durchlaufen alle Kinder verschiedene Stationen zum Thema "Fußball" und sammeln dabei bis zu 25 wertvolle Punkte. Im Vorfeld hatten sich die Buben und Mädchen der Grundschule Rehling laut einer Mitteilung bereits ihre Sponsoren gesucht, die dann für jeden Punkt einen gewissen Geldbetrag geben. Von dem erspielten Geld erhalten nun jeweils zu einem Drittel gemeinnützige Organisationen wie die BLLV-Kinderhilfe, die Sozialstiftung des Bayerischen Fußballverbandes (BFV) und im Fall von Rehling der Humanitas e.V. in Aichach.

Schulleiterin Sabine Weiß bilanziert das Projekt so: "Dank der tatkräftigen Unterstützung von vielen Muttis und Papis gelang uns ein toller Tag, der allen viel Spaß gemacht hat."

So übten die Buben und Mädchen an der Station "Dribbel-Künstler", den Ball mit dem Fuß sicher durch einen aufgebauten Parcours zu manövrieren. Beim "Elfer-König" wurde versucht, den Ball von einem bestimmten Punkt aus ins Tor zu platzieren. Die Station "Kurzpass-Ass" verlangte ein sicheres Ballgefühl, um den Ball von einer vorgegebenen Zone aus über einen Schuss auf die Langbank wieder genau in die Pass-Zone zurückzubekommen. Auch ein Fußball-Quiz durfte nicht fehlen. "Da waren ganz schön knifflige Fragen dabei", bestätigten die erhitzten Kinder.

"Elfer-König" oder -Königin nannte sich diese Station beim Ballhelden-Tag der Grundschule Rehling. Foto: Sabine Weiß

Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Ein Team aus 14 Müttern kreierte eine einladende Obst-Bar. "Ich wusste gar nicht, dass Essen so schön aussehen kann", sagte Xaver aus der ersten Klasse, als er für sich und seine Klasse die ansprechenden Gemüse- und Obsttabletts in Empfang nahm.

Den Kindern machten besonders die Gruppenspiele Spaß, bei denen echter Wettkampfcharakter herrschte. So musste ein "Fußball-Slalom" möglichst schneller als die Gegengruppe durchlaufen werden und natürlich durfte auch ein Mannschaftsspiel nicht fehlen. Dabei agierten die Jugendtrainerinnen Bianca Satzger und Magdalena Pfahler als Schiedsrichterinnen. Auch an allen anderen Stationen wurden die Kinder von eifrigen Müttern und Vätern betreut.

Eine besondere Überraschung hatte eine Gruppe unter der Leitung von Silke Schuster vorbereitet. Sie nannte sich "Fanclub" und übte über längere Zeit einen gelungenen Cheerleader-Tanz ein. Mit selbst gebastelten Pompons führten sie diesen dann der gesamten Schulfamilie zum Abschluss vor.

"Nun kann die EM kommen", fügte Rektorin Sabine Weiß am Schluss hinzu, als sie sich bei allen Mitwirkenden ganz herzlich für den kurzweiligen Schultag bedankte.