TSV Rehling feiert sein 75-jähriges Bestehen mit einem großen Fest

Das war die erste Meistermannschaft des TSV Rehling, die in der Saison 1957/58 den Titel in der C-Klasse Aichach, verbunden mit dem Aufstieg in die B-Klasse, schaffte. Das Bild zeigt: (stehend von links) Kassier Johann Mertl, Schriftführer Friedrich Höß, Franz Schaffelhofer, Ludwig Limmer, Hans Limmer, Alois Reinthaler, Josef Benkart, Erich Onderka, den Vorsitzenden Josef Hornung und Zweiten Vorsitzenden Jakob Hörmann sowie (vorne von links) Karl Gay, Peter Lupper, Ludwig Schmid, Michael Haberl und Anton Baumüller.

Foto: Repro: Josef Abt