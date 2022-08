Schafhausen

18:49 Uhr

Beim Autocross-Rennen wird der Maisacker zur Rennpiste

Plus Nach zwei Jahren Pause wird ein abgeernteter Acker beim Sielenbacher Ortsteil Schafhausen für 39 Fahrer zum Motodrom: Das Sielenbacher Autocross-Rennen kehrt zurück.

Von Thomas Weinmüller

Schon seit Wochen wurde in und um Sielenbach in jeder verfügbaren Werkstatt gehämmert, geschweißt und gesägt: Es galt, die Autos für das Autocross-Rennen herzurichten. Am Sonntag ging das Rennen des MC Sielenbach nun nach zweijähriger pandemiebedingter Pause über die Bühne – beziehungsweise über den Acker. 39 Piloten gingen auf einem abgeernteten Maisfeld beim Sielenbacher Ortsteil Schafhausen an den Start.

