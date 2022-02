Auf dem Hofberg in Schiltberg fällt die Theatersaison aus

Der Schiltberger Hofberg-Freilichttheaterverein verschiebt die Theatersaison mit dem Stück „Romeo und Julia“ auf 2023. Warum die Entscheidung schon jetzt fällt.

Auf dem Schiltberger Hofberg fällt auch in diesem Jahr die Freilichttheatersaison aus. Der Hofberg-Freilichttheaterverein sagt die Saison 2022 ab. Geplant war, das Stück "Romeo und Julia" auf die Bühne zu bringen.

Kann eine Theatersaison im Sommer 2022 stattfinden? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Ausschuss des Hofberg-Freilichttheatervereins Schiltberg bereits in einer Online-Sitzung im Januar. Schnell war man sich einig, dass aufgrund der unsicheren Zukunftsprognosen eine Theatersaison wie bisher nicht stattfinden kann, heißt es in einer Pressemitteilung. Denn selbst wenn im Juni und Juli Freilichtaufführungen möglich und auch Lockerungen vorausgesagt seien, so sei doch die Vorbereitung entscheidend für den Erfolg einer Saison, so der Verein.

Sprechproben beginnen in Schiltberg spätestens im Februar

In der Regel beginnt eine Theatersaison in Schiltberg spätestens im Februar mit den ersten Sprechproben. Mit den aktuell geltenden Regelungen zur Pandemie ist momentan Proben in Präsenz aber nur sehr schwierig bis gar nicht möglich, so der Verein. Dies war nur ein Grund, weswegen der Vereinsausschuss den Mitgliedern daher die Empfehlung aussprach, die Theatersaison auf nächstes Jahr zu verschieben. Die Vereinsangehörigen stimmten diesem Entschluss durch eine schriftliche Abstimmung zu.

Somit steht nun fest, dass die nächste Theatersaison auf dem Hofberg im Jahr 2023 stattfindet. Bereits beschlossen ist, dass das Stück „Romeo und Julia“ von William Shakespeare zur Aufführung kommt. Erste organisatorische Vorbereitungen wurden schon vorgenommen, so sind zum Beispiel die Textbücher bereits gedruckt und kopiert. Auch hat der Verein bereits Arbeitsgemeinschaften und Gremien gebildet und steht so für nächstes Jahr in den Startlöchern.

Pandemie sorgt für unsichere Lage im Theater

Im Regievertrag mit Michael Bleiziffer wurde aufgrund der unsicheren Lage extra für diesen Fall eine entsprechende Klausel verfasst, die besagt, dass die geplante Theatersaison spätestens im Sommer 2023 gespielt werden wird. Der Vereinsvorstand zeigt sich erleichtert: „Wir hoffen, dass 2023 eine Theatersaison im gewohnten Rahmen stattfinden wird und jeder mitspielen kann, der gerne dabei ist.“

Der Hofberg-Theaterverein bringt normalerweise alle drei Jahre ein Stück auf die Bühne. Turnusgemäß wäre eigentlich 2021 wieder auf der Freilichtbühne gespielt worden. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Saison auf 2022 verschoben.

Zuletzt war "Robin Hood" auf dem Hofberg zu sehen

Zuletzt erlebten mehr als 12.000 Besucher in 15 Vorstellungen eine Inszenierung von "Robin Hood" aus der Feder und unter der Regie von Hans und Afra Kriss. 85 Mitwirkende standen auf der Bühne, auf die auch eine mächtige Eiche gebaut wurde - das Hauptquartier von Robin Hood und seinen Getreuen im Sherwood Forest. Auch vier Pferde hatten Bühneneinsätze.

Theater gibt es auf dem Hofberg seit 1953. Zunächst führten die Laiendarsteller viele historische Theaterstücke auf, die der Heimatdichter und Vereinsgründer Georg Eberl verfasst hatte. Sie bezogen sich vor allem auf die regionale Geschichte. Neben "Hans von Schiltberg", dem ersten Schauspiel auf dem Hofberg, schrieb Eberl in der Zeit von 1953 bis zu seinem Tod 1969 noch die Stücke "Ludwig der Bayer", "Otto von Wittelsbach", "Sankt Alto", sowie das Passionsspiel "Die Galiläer" und das Singspiel "Der Freischuss".

Seit den 1990er Jahren wandte sich der Verein mehr der Weltliteratur zu. Gespeilt wurden seither Stücke wie "Meier Helmbrecht" und "Wilhelm Tell" sowie andere Stücke von Schiller, Goethe und Shakespeare. Letzterer war 2015 mit seinem Stück "Die lustigen Weiber von Windsor" vertreten. (AZ, mit bac)