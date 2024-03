Schiltberg

vor 3 Min.

Denkmalgeschütztes Bauernhaus in Gundertshausen soll saniert werden

Historischer Blick auf den Woidl-Hof in Gundertshausen: Dieses Luftbild ist um 1955 entstanden.

Plus Der Gemeinderat Schiltberg behandelt noch einige weitere Bauanträge. Die Gemeinde nimmt außerdem wieder am Heimat-Erlebnistag im Mai teil.

Von Thomas Weinmüller

Mehrere Bauanträge sorgten bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Schiltberg für guten Besuch. Unter den insgesamt sechs Anträgen war einer aus dem Ortsteil Gundertshausen. Dort soll ein Bauernhaus an der Weilachstraße denkmalgerecht saniert werden. Zwei Wohneinheiten sollen in dem alten Wohnhaus entstehen.

Der Bauantrag umfasste nun die denkmalgerechte Sanierung und eine Nutzungsänderung für zwei Wohneinheiten in der Weilachstraße. Laut Denkmalliste stammt der Zweiseithof mit seinem zweigeschossigen Wohnhaus und einem Wirtschaftsgebäude aus dem Jahr 1928. Bürgermeister Peter Kellerer zollte den Bauherren ein großes Lob und Respekt. „Wirklich toll, was ihr aus dem alten Bauernhaus macht“, sagte er. Der Gemeinderat erteilte ohne Diskussionen das gemeindliche Einvernehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

