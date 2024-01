Kinderbetreuung in Schiltberg wird ab September wieder teurer

In der Schiltberger Kita St. Maria Magdalena gibt es hohe Haushaltsdefizite. Die Gemeinde übernimmt den Großteil, bittet aber nun auch die Eltern stärker zur Kasse.

Eigentlich wurden für die Kita St. Maria Magdalena in Schiltberg bereits im September 2023 die Elternbeiträge erhöht. Schon damals wurden die Gelder für die Betreuung in den Kitas angehoben, um Betriebskostendefizite der Einrichtung auszugleichen. Trotz dieser Beitragsanpassungen gibt es weiterhin hohe Mehrkosten. Nun befürchtet die Gemeinde, dass der 2023 in Betrieb genommene Waldkindergarten das Defizit noch weiter verschärfen könnte – und reagiert.

In seiner jüngsten Sitzung griff der Gemeinderat daher einen Vorschlag des Kita-Zentrums St. Simpert aus Augsburg zur erneuten Erhöhung der monatlichen Elternbeiträge in der Schiltberger Kita auf. Das Kita-Zentrum St. Simpert vertritt die Kindertageseinrichtung St. Maria Magdalena in Verwaltungsangelegenheiten. Rund 75.000 Euro machte in den vergangenen vier Jahren das durchschnittliche Defizit bei St. Maria-Magdalena aus. 80 Prozent dieser Mehrkosten trägt die Gemeinde Schiltberg selbst.

Elternbeiträge in Schiltbergs Kitas steigen ab September 2024 um zehn Prozent

Daher hat der Gemeinderat Schiltberg nun beschlossen, die Elternbeiträge ab September 2024 noch einmal anzuheben, um das Defizit abzuschwächen. Es ist damit bereits die zweite Erhöhung innerhalb von zwölf Monaten. Bürgermeister Peter Kellerer sagt dazu: "Eine Erhöhung von ungefähr zehn Prozent ist vertretbar. Die Eltern bekommen ja noch eine staatliche Förderung." Damit verweist er auf die Entlastung durch den Freistaat Bayern, der die Elternbeiträge während der gesamten Kindergartenzeit bis hin zur Einschulung monatlich mit 100 Euro bezuschusst. Damit müssen die Eltern nur einen Teil der Gebühren selbst zahlen, so Kellerer.

Der Grundbeitrag für ein Kind in der Verwaltungsgemeinschaft Schiltberg beträgt ab September dann, zum Beispiel bei einer Buchungszeit von fünf bis sechs Stunden pro Tag, 126 Euro monatlich. Vorher lag die Gebühr bei 115 Euro. Auch die Krippen- und Hortbeiträge sind von dieser Erhöhung betroffen. In der Krippe in Schiltberg kosten fünf bis sechs Stunden pro Tag ab September dann 215 Euro statt bisher 196 Euro monatlich. Im Schiltberger Hort wird bei fünf bis sechs Stunden von bislang 110 Euro auf 121 Euro monatlichen Beitrag erhöht. "Alles wird teurer. Personalkosten, Strom, Heizen, was sollen wir da anderes machen", äußert sich der Bürgermeister.

Die Ferien- und Kurzzeitbuchungen hingegen bleiben auf ihrem ursprünglichen Niveau von sieben Euro pro Monat bei einem Zeitraum von 15 bis 29 Tage, beziehungsweise zehn Euro pro Monat für 30 bis 44 Tage.

Lesen Sie dazu auch