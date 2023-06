Schiltberg stellt die Weichen für ein Nahwärmenetz

Plus Die Nahwärmeversorgung von Schiltberg nimmt konkrete Formen an. Der Gemeinderat beauftragt Bürgermeister mit Verhandlungen. Wird das Interesse ausreichen?

Ein Nahwärmenetz für Schiltberg: Bisher war das noch Zukunftsmusik, doch jetzt werden in der Holzlandgemeinde Nägel mit Köpfen gemacht. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat einstimmig den Grundsatzbeschluss zur Umsetzung eines Nahwärmenetzes für den Hauptort Schiltberg gefasst.

Der Gemeinderat autorisierte Bürgermeister Peter Kellerer, mit der Firma GP Joule in Vertragsverhandlungen zu gehen. „Es geht jetzt erst mal grundsätzlich nur um den Gestattungsvertrag“, erklärte Kellerer das Prozedere.