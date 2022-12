Schiltberg

18:00 Uhr

Bekommt Schiltberg ein Fernwärmenetz?

Plus Die Gemeinde Schiltberg macht sich Gedanken über ihre Energieversorgung. Im Gemeinderat stellt die Firma GP Joule ihr Energiekonzept vor.

Von Sabrina Rauscher

„Wir müssen in der Energieversorgung selbstständiger werden“, das sagte Schiltbergs Bürgermeister Peter Kellerer schon in der Bürgerversammlung vor zwei Wochen. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag stellte nun die Firma GP Joule aus Buttenwiesen ihr Energiekonzept vor. Das 2009 gegründete Unternehmen hat sich auf regenerative Energieerzeugung spezialisiert. Neben Windenergie, Solarenergie und Wasserstofftechnik, realisiert GP Joule auch Fernwärmeprojekte. Nadine Eimecke und Kevin Schwark sind für den Vertrieb Fernwärme zuständig und stellten die Möglichkeiten für die Gemeinde Schiltberg vor.

